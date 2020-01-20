رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاينانشيال تايمز: قمة الاستثمار فى لندن تمكين للإصلاح الإفريقى

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:10 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن تجارب الإصلاح الاقتصادي الناجحة، سواء إن كانت في مصر أو غانا أو إثيوبيا أو أنجولا تؤتي ثمارها، وكل منها يأخذ دوره في دخول وإتمام برامج القروض المدعومة من صندوق النقد الدولي.

وأشارت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - إلى أن ارتفاع مقدار السيولة العالمية ومنح تمويل سخي من جانب البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع وحدوث انتعاش جزئي في أسعار السلع ساعد بالتأكيد غالبية الدول الإفريقية.

وأوضحت أنه دون المرحلة الراهنة من الإصلاح الجذري، لما تمكنت السندات الإفريقية من التفوق على النظراء الإقليميين في الأسواق الناشئة بقدر ما لديهم منذ مطلع عام 2016، مؤكدة أنه، رغم ذلك، لا يزال يوجد الكثير الذي يتوجب فعله، ويتعين تمكين ثمار النجاح والإحساس بها في أنحاء القارة الإفريقية، لكي تكون عملية الإصلاح مستدامة.

وفي هذا الصدد، لفتت الصحيفة إلى أن هناك دولًا إفريقية تعاني مشاكل اقتصادية، مثل زيمبابوي التي تعمل على إخراج نفسها من هاوية اقتصادية دون أي دعم مالي دولي، وزامبيا التي لا تزال في مرحلة اكتشاف الذات فيما يتعلق بطلب دعم من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن عددًا من الدول الإفريقية الأخرى في المنطقة يحتاج لإصلاح سياسي قبل أن يتم إجراء إصلاح اقتصادي.

وحسب الصحيفة، تمر جنوب إفريقيا بمرحلة حساسة وتشهد أكبر نسبة بطالة وأعلى معدلات عدم المساواة في الدخل على مستوى العالم.

وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أنه يمكن الحد من هذا التفاوت من خلال إشراك مجموعة أوسع من الدول الإفريقية في الحوار الدولي، وأن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تعد نقطة بداية، داعيةً إلى أن تكون القمة بمثابة حوار لتمكين إصلاح ودمج تلك البلدان التي لا تزال تعاني أزمات اقتصادية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

منذ حوالي 11 ساعة

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

وثائق سرية تكشف دعم أردوغان للقاعدة في ليبيا منذ 2012

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

منوعات

محاكمة مترجم الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

«جينيس» تكشف عن صاحبة أطول شعر فى العالم

«دي نيرو» يهاجم ترامب أثناء تسلمه جائزة فنية

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

وفاة عم رئيس الهيئة العامة للكتاب

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب