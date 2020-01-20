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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

هدم 30 منزلًا فلسطينييًا فى القدس

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:01 م
جريدة الدستور
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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي - في أقل من 24 ساعة ساعة - إخطارات بإخلاء وهدم ثلاثين منزلًا في عدة أحياء بمدينة القدس.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين- التي بثت النبأ اليوم الإثنين- أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر بإخلاء اثنين وعشرين منزلًا في حي "باب السلسلة"، نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، مما سيؤدي إلى تشريد قرابة مائتى فرد فى العراء.

وفي سياق متصل، أصدرت قوات الاحتلال قرارات هدم جديدة طالت أربعة منازل فى حي "وادي الحمص" بصور باهر، وذلك بعد أقل من ستة أشهر على هدم عشرة مبانٍ - في سابقة هي الأولى من نوعها والتي يتم خلالها الهدم في المنطقة المصنفة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو.

وفي بلدة "سلوان"، أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بإخلاء أحد المباني السكنية فى حى "بطن الهوى " ببلدة سلوان، لصالح "جمعية استيطانية".

وأفاد مركز معلومات "وادي حلوة " في سلوان، ولجنة "حي بطن الهوى "- في بيان مشترك- أن البناية السكنية مؤلفة من ثلاثة طوابق، تضم ثلاث شقق سكنية، تأوي ستة عشر فردًا، بينهم أطفال وكبار سن، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الأرض مقام عليها حوالي 35 بناية سكنية، وأن جميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأرض والممتلكات من أصحابها السابقين بعقود رسمية.

وفي" العيسوية"، تسلم عدد من المواطنين الفلسطينيين إخطارات بهدم منازلهم، وأمهلتهم عدة أيام للتنفيذ.

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