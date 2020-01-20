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د. محمد الباز
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أسماء أبواليزيد توجه رسالة لفريق «الآنسة فرح» (صورة)

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:53 م
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة أسماء أبواليزيد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يعرض حاليًا على فضائية "mbc 4".

وعلقت أسماء أبواليزيد على الصورة، قائلة: "شكرًا لكل الناس الجميلة اللي ورا الكاميرا، واللي ليهم فضل كبير إن المسلسل يطلع بالشكل ده.. شكرا من قلبي، مجهودكم على راسي، #الآنسة_فرح"، وأبدى الآلاف من متابعيها إعجابهم بأدائها في المسلسل.

وتواصل الفنانة الشابة أسماء أبواليزيد، استقبال ردود الأفعال حول دورها في مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يذاع حاليًا على قناة "MBC 4" في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو من إنتاج شركة "S Productions" لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير "Jane The Virgin".

يشارك في بطولة مسلسل "الآنسة فرح" النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وهو من سيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي، ووائل فرج.

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