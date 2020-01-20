تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

كشف الصحفي التركي مراد أغيرال عن زيارة سرية قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا وتحديدا اسطنبول في الأسبوع الأول من يناير الجاري، حيث التقى بوتين برجل أعمال في منطقة إستنيا حصل في السابق على نيشان الصداقة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين في يوم الوحدة الوطنية في عام 2017.فيما كشفت صحيفة زمان التركية، أن بوتين قابل" جاويد تشاغلار" وهو وزير دولة سابق، ونائب سابق عن مدينة بورصا، وهو رجل الأعمال التركي الذي يمتلك امبراطورية إعلامية تركية باسم "نرجس هولدينج"، تضم العديد من القنوات منها قناة “Olay TV”.وقال يتكين: إن تشاغلار، كان رجل له مهام سرية خاصة بالحكومة التركية، فقد كان تشاغلار هو مالك الطائرة التي نقلت مسؤولي جهاز الاستخبارات التركية إلى كينيا لاستلام الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان، في عملية مشتركة مع الاستخبارات الأمريكية (CIA).فيما نقل تشاغلار المساعدات التركية التي قدمتها الحكومة التركية إلى الرئيس الأذربيجاني السابق "حيدر علياف "في نخشيفان وبعدها في العاصمة باكو.فيما علق جاويد تشاغلار على الزيارة قائلا: لا أؤكد ولا أنفي صحة هذه المعلومات، ولكنني كنت دائمًا بجانب الدولة وأفعل ما تتطلبه المنافع والمصالح الوطنية وأضاف: أتمتع بصداقة بوتين منذ 28 عامًا وأذهب إلى موسكو دائمًا وباستمرار.