السيسى: تمكين المرأة والشباب ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدور المهم للقطاع الخاص يتمحور حول تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والإفريقي، فهو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا للدخول في تبادل تجاري مع المملكة المتحدة.وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة البريطانية الإفريقية، أن تمكين المرأة والشباب يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، وإكسابهم خبرات تمكنهم من التعامل مع مقتضيات العصر، لمواكبة العالم والتكنولوجيا الحديثة على حد سواء.وشدد السيسي، على ضرورة تقديم ضمانات استثمار حكومية للمستثمرين لتشجيعهم.