الأرصاد: اليوم أمطار على السواحل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين، أﻣﻄﺎرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ومناطق متفرقة من اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، واﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴًﻼ، و اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ الغربية وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮالأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 03 درجة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىدرجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 16درجات الحرارة في طنطا الصغرى 09 والعظمى 16درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 15درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 15درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 16درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة في دمياط الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 17درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 15درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 19درجات الحرارة في نخل الصغرى 06 والعظمى 16درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة في طابا الصغرى 12 والعظمى 15درجات الحرارة في كاترين الصغرى 03 والعظمى 11درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 19درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 21درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 20درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17درجات الحرارة في المنيا الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 17درجات الحرارة في قنا الصغرى 08 والعظمى 18درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19درجات الحرارة في أسوان الصغرى 09 والعظمى 20درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 19درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 19درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 23درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 22درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 22