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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن عن ثالث حالة وفاة بسبب الفيروس الغامض و140 إصابة جديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أعلن مسؤولون صينيون، عن وفاة ثالث حالة بسبب الفيروس الغامض وعن 140 إصابة جديدة.

وقالت السلطات المحلية إن، رجلًا يبلغ 69 عامًا توفي الأربعاء في مدينة ووهان وسط الصين، التي يسود الاعتقاد أنها مركز انتشار هذا الفيروس التاجي الذي ينتمي إلى عائلة فيروس سارس المميت.

وتسبب تفشي الفيروس الغامض بحالة من القلق بسبب ارتباطه بفيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي أودى بحياة 349 شخصًا في الصين و299 في هونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.

إلى ذلك أصيب 41 شخصًا على الأقل حتى الآن بالتهاب رئوي مرتبط بالفيروس الجديد الغامض في الصين.

كما ذكر بيان صدر في وقت متأخر الخميس عن لجنة الصحة في مدينة ووهان أن 12 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، في حين حالة خمسة آخرين خطرة.

وقالت اللجنة إن، الرجل الذي توفي أصيب بالفيروس في 31 ديسمبر، وبعد خمسة أيام تدهورت حالته حيث أصيب بالسل الرئوي وتعطلت العديد من وظائف أعضائه الداخلية.

هذا وتم اكتشاف حالتين أخريين مشابهتين في تايلاند واليابان، حيث ذكرت السلطات في كلا البلدين أن المصابين سبق وأن زارا مدينة ووهان الصينية قبل دخولهما المستشفى.

وأعلنت السلطات في ووهان أن، سوقًا للمأكولات البحرية هو مركز تفشي الفيروس، وقد جرى إغلاق هذا السوق في الأول من يناير.

وحتى الآن لم يتم تأكيد إن كانت العدوى من شخص إلى آخر هي سبب تفشي الفيروس، لكن لجنة الصحة قالت إن هذه الفرضية "لا يمكن استبعادها".

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