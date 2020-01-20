رانيا يوسف: تقديم فكرة «التلقيح الخاطئ» لم تقلقنى

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن دورها في مسلسل «الأنسة فرح»، مؤكدة أنها لم تخش من تمصير الفكرة وتقديمها رغم غرابتها.وقالت خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية: «لم تقلقني فكرة (التقليح الخاطيء) في الأنسة فرح؛ لأن الدراما لابد أن تقدم الماضي والحاضر والمستقبل».وأضافت: «اشتغلنا على المسلسل كتير، ولكن الفكرة في حد ذاتها مجنونة».وتابعت: «بحاول أنسى همومي واشتغل وفكرة التلقيح الخاطيء بني على أساسها بقية العمل الدرامي عن طريق سؤال لو حصل كذا هيحصل إيه»، مشيرة إلى أن طوال أحداث المسلسل يوجد أحداث درامية كوميدية.واستطردت: «سؤال لو يوجد في حياتنا كلنا وممكن تحصل في حياتي وارد جدًا ولبناتي لاقدر الله»، وتابعت:«أن لو نفس موقف شخصية أسماء في مسلسل الأنسة فرح حدث مع أبنائها ستتصرف مثل دلال،؛ لأنها تحب الأطفال».وكشفت رانيا عن رغبتها في افتتاح حضانة، وذلك بسبب حبها للأطفال، مؤكدة أنه بسبب غرابة القصة فالجمهور أصبح يتابع العمل ويهتم به؛ لأنه لابد من التنوع في القصص والابتكار في القصص الخيالية لأن الدراما لابد أن تكون سابقة للمجتمع في التعبير عن الواقع والمشكلات شأنها شأن «السبع وصايا» و«مملكة إبليس»، ولابد أن تقدم ثلاثة أنواع تشمل مسلسلات عن الماضي والحاضر والمستقبل.