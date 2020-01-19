التضامن الاجتماعى تكشف عن تنمية 143 قرية من الأكثر فقرًا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن إن، ملف المعاشات وضم الخمس علاوات، لا علاقة له بوزارة التضامن، موضحة أن الوزارة دورها انتهى، والأمر بيد مجلس الدولة ليحدد القرارات المناسبة.وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوزارة في انتظار رد سلطة أخرى وهي مجلس الدولة.ولفتت إلى أن، الوزارة سبق وحصلت على حكم نهائي صدر لصالح وزارة التضامن الاجتماعي في عهد الوزيرة غادة والي، مردفة:"الأمر الآن بيد مجلس الدولة، وما فيه خير لصالح المواطن والدولة سننفذه، نسعى جاهدين لكفالة حقوقهم، من دعم نقدي، وتأمين صحي، وتموين".وبالنسبة لتطوير القرى الأكثر فقرًا، قالت الوزيرة إن وزارة التضامن تعمل بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، واستهدفوا القرى التي يبلغ نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، وعددهما 270.وأوضحت أنه، يتم الآن العمل على 143 قرية، يفترض الانتهاء منها في يونيو 2020، والتطوير يشمل وصلات مياه وصرف وبنية تحتية، وأجهزة تعويضية.