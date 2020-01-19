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محمد العسيري

المعرض

الفراشة الكويتية تشارك بـ150 إصدارًا بمعرض القاهرة للكتاب

الأحد 19/يناير/2020 - 11:44 م
دار الفراشة
دار الفراشة
ايهاب مصطفى- إسلام ابو المجد
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أعلنت دار الفراشة للنشر والتوزيع ومقرها دولة الكويت، مشاركتها للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين من خلال مشاركة مباشرة لأهمية المعرض، كونه أول المعارض العربية تأسيسًا وتنظيمًا، ويعتبر جسر التواصل بين ضفتي الوطن العربي الكبير، علاوة على كونه خطوة مهمة في تاريخ ومسيرة الدار.

وتشارك الفراشة وقد تجاوزت إصداراتها ١٥٠ إصدارًا متنوعًا ما بين الأدب والنشر الثقافي والترجمة وقد أكملت عشر سنوات على تأسيسها، حيث تأسست عام ٢٠٠٩ وفق رؤى وجهود مرت بمراحل مختلفة من التأسيس، ويديرها كلا من الناقد فهد الهندال والروائية هديل الحساوي.

وقال فهد الهندال مدير عام دار الفراشة، في بيان الدار، إنهم حرصوا منذ سنوات على المشاركة في معارض الكتب الخليجية، لتدخل اليوم مرحلة جديدة تمثلت في المشاركة بمعرض القاهرة الدولي الذي تحرص عليه العديد من دور النشر العربية والعالمية، ويتمتع بحضور كبير للقارئ العربي في مصر والدول العربية والعالم.

ولفت إلى أن، مشاركة الدار ستكون عبر مجموعة من الإصدارات المتنوعة ما بين الرواية والمجموعات القصصية والشعر والدراسات إضافة إلى الكتب المترجمة من لغات عدة.

كما سيكون عدد من كتاب الدار ومترجميها مثل: الأديبة ليلى العثمان والمترجمة والدكتور عبير الفقي والشاعرة رشا أحمد وآخرين متواجدين في جناح الدار في قاعة ٣ جناح A2 للقاء قرائهم والتحاور معهم بشكل مباشر.

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