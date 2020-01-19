هيدى كرم لندى رحمي: هجيب ميزان وهوزنك كل شهر (فيديو)

أكدت الإعلامية ندى رحمي، أن بعض المطاعم تغالي في أسعارها لمجرد أنها تنفذ «شو»، وتتحدث عنها الصحف.ووافقتها الإعلامي هيدي كرم، خلال برنامج «كلام ستات» المذاع على قناة «ON E»، اليوم الأحد، في الرأي، وقالت إن الأمر نسبي مثلما يحدث مثلًا في الأفراح وما يحدث فيها من بذخ، موجهةً قولها بشكل ساخر لندى رحمي: «أوعي تاكلي لأني هجيب ميزان وأوزنك كل شهر، وهبدأ من الشهر اللي الجاي».وردت ندى رحمي أنها سعيدة الآن بأنها تحاول إنقاص وزنها حتى أنها أحضرت «ثلاجة صغيرة» حتى لا تستخدمها في تخزين الطعام، كما وزعت الشيكولاتة الخاصة بها على أقاربها حتى لا تأكلها ويزيد وزنها.يذكر أن برنامج «كلام ستات» يذاع على قناة «ON E»، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن، ونهال عنبر، وهيدي كرم، وندى رحمي.