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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد تسريب محمد علي.. عمرو أديب: «خدوني معاكم أنا موهوب»

الأحد 19/يناير/2020 - 11:07 م
محمد علي
محمد علي
أحلام عبدالرحمن
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استعرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو للإخواني ياسر العمدة، وهو يعترف بصحة التسريب الصوتي للمكالمة بينه وبين المقاول الهارب محمد علي، على "واتساب"، والتي تحدث خلالها ياسر عن الملايين التى صرفتها الجماعة على العناصر المعارضة للنظام المصري، والملايين التي دفعتها للقنوات الإعلامية التي تبث من تركيا، من أجل إسقاط الدولة المصرية.

وعقب أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "بفكر جديًا أبقى في المعارضة، أكل شاورما، وباسبور تركي، وفلوس كثير كل شهر".

وسخر أديب، من ادعاء قناة الشرق أنها تعرضت للاختراق، بعد نشر بيان تؤكد فيه أن ياسر العمدة يتلقى أموالًا مقابل ظهوره على شاشتها، قائلًا: "امبارح محمد علي قال صفحته اتهاكت، واليوم قناة الشرق اتهاكت، كل يوم بتتهاكوا؟ انتوا بقيتوا ملطشة، وقاعدين في الطلق".

وواصل أديب سخريته، قائلًا: "خدوني معاكم في المعارضة، هنفعكم نفع غير طبيعي، أنا موهوب، معندكمش حد موهوب في المعارضة، بس أنا طلباتي مختلفة عاوز فيلا على البسفور، وأقابل أردوغان كل ما أحب".

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