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توك شو

أحد أعيان قبيلة ترهونة الليبية: مصر تستجيب لأنين العرب

الأحد 19/يناير/2020 - 10:57 م
قبيلة ترهونة الليبية
قبيلة ترهونة الليبية
محمود عرفات
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قال سعد الترهوني أحد أعيان قبيلة ترهونة الليبية، إن اجتماع القبائل الليبية كان يجب أن يُعقد في القاهرة باعتبارها أم العرب، موضحًا أن مصر تعني للعرب الكثير وهي حاضنة لكل الدول العربية.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه عندما تئن أي دول عربية تستجيب مصر للأنين، لافتًا إلى أن ليبيا ومصر دم ومصير مشترك، وبينهما أصهار.

وتابع أن الاحتلال التركي ارتكب المجازر في حق الشعب الليبي، وأبرزها مذبحة الجوازي، حيث تم ذبح 45 شيخًا من أعيان قبيلة الجوازي، مشيرًا إلى أن الأتراك الذين جاءوا لليبيا يأتون غزاة ومستعمرين.

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