أسقطته الأمطار.. محافظ مطروح يوجه بسرعة إعادة تأهيل سقف منزل بسيوة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بسرعة إعادة تأهيل سقف منزل قديم بسيوة بعد سقوطه أمس، نتيجة تراكم مياه الأمطار على سطحه الطيني الخشبي الضعيف، بالإضافة إلى سرعة إيواء الأسرة.وبعد سقوط السقف أصيب زينب أحمد حمزة والتي تبلغ من العمر 32 عاما، ربة منزل، بكدمات وتم نقلها على الفور مستشفى سيوة لتلقي الإسعافات والعناية الطبية اللازمة، ثم تم نقلها إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العناية اللازمة والاطمئنان على حالتها.وتلقت شرطة النجدة بمطروح بلاغا من مدينة سيوة بانهيار جزء من منزل المواطن محمود محمد عباس، والمكون من دور واحد وغرفة واحدة، نتيجة العوامل الجوية وعدم تحمل السقف الخشبي مياه الأمطار، مما نتج عنها إصابة الزوجة.وعاين مجلس مدينة سيوة والحماية المدينة بمعاينة المنزل وجاري إعادة تأهيله وعمل ردم رملى حول المنزل وتم صرف إعانات عينية غذائية وأغطية ومفروشات وجارى صرف تعويضات من الشئون الاجتماعية وفقا لمحضر الشرطة والمعاينة.