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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

موسى: أردوغان هرب من قمة برلين وأخذ «شلوت»

الأحد 19/يناير/2020 - 09:58 م
أردوغان
أردوغان
سناء إسماعيل
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كشف الإعلامي أحمد موسى، سر هروب أردوغان، من المؤتمر الصحفي قبل قمة برلين حول الشأن الليبي.

وقال موسى خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أردوغان أعلن صباح اليوم الأحد مشاركته في المؤتمر الصحفي، وخلال الساعتين الماضيتين أردوغان كان مُصرًا على المشاركة في المؤتمر الصحفي مع المستشارة ميركل والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي، ولكن طلبه قوبل بالرفض من كافة الدول المشاركة التي أصرت على تواجد الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فقط على منصة المؤتمر".

وأضاف: "أردوغان غادر غاضبًا من قمة برلين، والمؤتمر بالبيانات والوثيقة ضد التوجه التركي، وأردوغان هُزم اليوم هزيمة نكراء".

وأكد أن قمة برلين نجحت جدًا، والبيان طالب بسحب أسلحة أرودغان من ليبيا؛ لأنه لا يوجد مكانًا للميلشيات ولأردوغان في ليبيا ومجلس الأمن هو الضامن لهذه القرارات.

وأوضح موسى أن قمة برلين شكلت لجنة دولية ضمت مصر وروسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والجزائر والإمارات، وتركيا خارج هذه اللجنة، مؤكدًا أن أرودغان أخذ "شلوت".

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