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هايدي سليم تستنجد بنقيب الممثلين: المخرج حسني صالح ظلمني

الأحد 19/يناير/2020 - 09:39 م
هايدي سليم
هايدي سليم
سناء إسماعيل
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استنجدت الفنانة هايدي سليم، بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتظلمها من المخرج حسني صالح بسبب مسلسل"بنت القبائل"، بأن المخرج اتفق معها على دور بالمسلسل وتم عقد عدة جلسات عمل بينهما من أجل الدور إلا أنها فوجئت بإسناد دورها لفنانة جزائرية غير معروفة في بلدها نفسها.

وكتبت هايدي عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "رسالة لكل أعضاء نقابة المهن التمثيلية.. أرجوكم امنعوا الظلم اللي بيحصل للفنانات الموهوبين.. يا دكتور أشرف زكي ويا أستاذ إيهاب فهمي.. أنا ممثلة ونقابية وخريجة إعلام وبشتغل من 15 سنة، وفيه فنانات زي كتير وموهوبين مظلوميين".

وتابعت: "أولًا أحب أبارك للأستاذ حسني صالح على المسلسل العظيم ده، ولكن يا ريس ليا عندك نقطة عتاب بس بسيطة.. فيه مليون ممثلة في مصر من خريجي المعهد وموهبين بجد وأسماء مهمة، وفوق كل ده نقابيين، وخصوصًا إن دكتور أشرف زكى حريص جدًا إن أى ممثلة تشتغل في أى عمل تكون نقابية".

واستكملت: "حضرتك يا أستاذ حسني، جايب ممثلة من الجزائر، حضرتك اديتها دور بطولة وهي كانت مطربة في ملاهي ليلية هناك حتى أصدقائي بالجزائر ميعرفوش من دى أصلًا، ونصف البرومو والتتر متنجمة بيه وهي أصلا ولا مثلت بمصر ولا ليها عمل واحد.. مش في مصر بس ولا أى دولة تانية، وغير طبعًا دورها بالمسلسل".

وقالت: "عمومًا إحنا كدة زي القرع بنمد لبره.. بنلم ناس ننجمها ملهمش لازمة، وبعدين نقول ليه بيحصلنا كدة.. بس مش عارفه يا دكتور أشرف يرضيك كده.. ينفع الظلم اللي بنتعرض ليه ده.. والله لو ممثلة موهوبة ماشي مش هنطق، لكن حد يقولي مين (مريم حليم) دى اللي واخدة دور مواهب بالمسلسل.. مش كفاية ظلم بقى ونتقي ربنا".

وأضافت: "أنا واحدة من الناس يا دكتور أشرف.. أستاذ حسنى صالح كلمنى وأرسلي الورق ويوميًا ليل ونهار تعالي يا هايدى نقرأ.. والله يا دكتور شهر يودينى ويجيبنى، وقبل التصوير يقولي معلش الدور عايز ممثلة قصيرة.. يا دكتور أشرف إحنا بنعتبرك أخ لينا.. حضرتك يرضيك كده.. عمومًا أنا مش زعلانة وربنا يعوض، بس يا ريت بلاش نعمل كدة في بعض ونأذي بعض نفسيًا..يا أستاذ حسنى صالح، الدنيا مش مستهلة كل ده.. الواحد يسيب ذكرى كويسة ليه مش يسيب ظلم للآخرين وقهر".

مسلسل"بنت القبائل"بطولة: عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، ورشا الخطيب، وآخرين، وسيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

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