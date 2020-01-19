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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

رشا الشامي تنتج أغنية لهايدي الطفلة المستبعدة من «ذا فويس كيدز»

الأحد 19/يناير/2020 - 09:35 م
رشا الشامي
رشا الشامي
أحمد عبد العزيز
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قالت رشا الشامي، رئيس مجلس إدارة موقع الميزان، إنها داعمة للطفلة هايدي محمد المستبعدة من برنامج "ذا فويس كيدز"، مشيرة إلى أنها صوت جيد، وقصتها ملهمة في تعلم الغناء.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك معايير للنجاح، والطفلة ووالدتها بذلن مجهودًا كبيرًا جدًا للوصول لبرنامج "ذا فويس كيدز"، لافتة إلى أنها اتخذت خطوة مهمة في دعم الطفلة، ولكن بشكل عملي.

وأعلنت "رشا"، عن نيتها لإنتاج أغنية مصورة في قرية الطفلة هايدي محمد المستبعدة من برنامج "ذا فويس كيدز"، في القريب العاجل، لأن الطفلة هايدي تستحق الدعم.

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