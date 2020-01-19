الزراعة.. بداية النقل بـ«البحوث الزراعية»

قال مصدر بوزارة الزراعة إن عدد الموظفين والعاملين بالوزارة المقرر نقلهم للديوان الجديد فى العاصمة الإدارية يبلغ نحو ١٣ ألف موظف وعامل، سيتم نقل ١١٣٣ منهم منتصف العام الحالى، والباقى على مراحل.وأوضح المصدر أنه سيتم البدء بعدد من القطاعات المحددة، تشمل مكتب الوزير، ومركز البحوث الزراعية، وبعض الهيئات الأخرى التابعة للوزارة. وأضاف: «الوزارة تجرى حاليًا اختبارات مكثفة لانتقاء الموظفين والعاملين الذين سيتم نقلهم خلال الفترة المقبلة، وتبحث طلبات الموظفين الراغبين فى الانتقال».