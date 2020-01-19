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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إعلامي يكشف سر زيادة وزن شيرين عبدالوهاب

الأحد 19/يناير/2020 - 09:00 م
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
سناء إسماعيل
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كشف الإعلامي اللبناني صبحي عطري، عن سر زيادة وزن الفنانة شيرين عبدالوهاب، خاصة بعد حفلها الأخير في جدة.

وقال خلال حلقة برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4" إنه التقى شيرين عبدالوهاب، قبل أسبوعين وكشفت له عن أن سبب زيادة وزنها هو تناولها كورتيزون، بعد خضوعها لجراحة مؤخرًا لم تكشف عن تفاصيلها.

وأضاف أن زيادة وزن شيرين عبدالوهاب، ليست لها علاقة بحملها، لأنها كشفت عن أنها في حال حملها ستعلن هي لجمهورها.

وتألقت شيرين عبدالوهاب، خلال الحفل بفستان فضي لامع، وصعدت للمسرح متأخرة وذلك على غير عادتها، كما أنها بعد مرور 30 دقيقة فقط من الحفل طلبت كرسيا للجلوس عليه وكشفت عن أنها للمرة الأولى في حياتها تغني على كرسي.

كما اعتذرت لجمهورها بسبب إحساسها بأنها تنهج وطالبتهم بعذرها في حال ظهر صوتها مختلفًا، وطلبت استراحة لمدة 15 دقيقة في غرفتها وقابلها الجمهور عند عودتها بترحاب كبير جدًا.

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