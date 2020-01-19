عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
الأحد 19/يناير/2020 - 07:19 م
تصوير: هادي كرمطباعة
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد
عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد