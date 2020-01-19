رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: مؤتمر برلين لن يخرج بنتائج ملموسة

الأحد 19/يناير/2020 - 06:15 م
عبدالله العبيدي،
عبدالله العبيدي، الدبلوماسي السابق
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال عبدالله العبيدي، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، إن عدم دعوة تونس من البداية لمؤتمر برلين، هو خطأ في تنظيم الإدارة، موضحًا أن المؤتمر يعقد لجميع الأطراف المؤثرة في الساحة الليبية، المتداخلين سواء المساندين للمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، أو المؤيدين لفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد": "المؤتمر محاولة لتخفيف هذا التأثير الخارجي، والألمان يعتبرونها خطوة أولى لمد الجذور بين الفرقاء، وما سيصدر هو بيان مبدئي، وليس قرارات"، مشيرًا إلى أن مؤتمر برلين لن يخرج بنتائج ملموسة، وإنما أول حلقة من سلسلة قد تتواصل لأشهر أو سنوات.

غياب أمريكي
ولفت العبيدي، إلى أنه الملاحظ أن ملف بهذا الثقل على تخوم أوروبا لا تتبوأ الصدارة فيه أمريكا، وإنما استضافته ألمانيا لأنها أهم دولة في أوروبا اقتصاديًا وسياسيًا، لذا تولت استضافة المؤتمر، للمسك بزمام المبادرة كجزء من الاتحاد الأوربي الذي لم يعد يقبل أن تبادر أمريكا بضبط التوجه في أمور تؤثر على المجتمع الأوربي.

بيان الخارجية التونسية
وأوضح أن بيان وزارة الخارجية التونسية الرافض لحضور المؤتمر صيغ بطريقة سلسة ولائقة، حيث تعتذر عن الحضور نظرًا لأن الدعوة بلغتها في آخر الوقت.
انطلق مؤتمر برلين بشأن ليبيا بجلسات مغلقة، دون مشاركة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في الجلسات.
ووفقا لمسودة البيان الختامي للمؤتمر سيتم التطرق لمسارات عدة، أهمها إيجاد توافق للبدء في محادثات بين الفرقاء الليبين، والدفع نحو وقف دائم لإطلاق النار ودعوة جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية، كما سيدعو المؤتمر إلى نزع سلاح الميليشيات وإجراء إصلاحات أمنية واقتصادية في ليبيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إشادة دولية بنتائج المحادثات الليبية في الإمارات

غسان سلامة: المؤتمر الوطني الليبي سيعقد في موعده

إيطاليا: ألمانيا تواجه صعوبات فى جمع الأطراف الفاعلة فى الأزمة الليبية

«اتفاق الصخيرات».. أصل الخلاف بين السراج وحفتر

موضوعات متعلقة

منذ يوم

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ حوالي 16 ساعة

أشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ حوالي 13 ساعة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

«قاتل ومخرب».. مظاهرة مناهضة لأردوغان على هامش «مؤتمر برلين»

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

طارق إمام يناقش «طعم النوم» على النيل الثقافية.. الأربعاء

12 فرقة غنائية تشارك فى معرض الكتاب

توزيع جوائز «مؤسسة فاروق حسني» الثلاثاء المقبل

حوار عن مصطفى كامل بقصر ثقافة العمال