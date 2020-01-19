حماس: العلاقات مع مصر محورية.. و«هنية» يولي أهمية خاصة للقاهرة

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية والقيادي بالحركة، أن العلاقات مع مصر هامة، ومستقرة، مشيرًا إلى أن القاهرة لها دور مركزي في القضية الفلسطينية.وأضافت تصريحات نشرتها الحركة: "زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد له بشأن الأهداف التي رصدتها الحركة لهذه الجولة على الصعيد الداخلي والوطني والعلاقات السياسية، وذلك على طريق حشد الدعم السياسي لقضيتنا الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا في أماكن تواجده كافة، والالتفاف حول القدس في ظل المؤامرات التي تتعرض لها وخاصة صفقة القرن".ونفى النونو وجود أي توتر مع مصر بشأن الزيارات التي أجراها هنية، قائلًا: "العلاقة مع مصر محورية، ووصلت إلى حالة من الاستقرار والتعاون والتنسيق في الملفات كافة، وهنية يولي أهمية خاصة لهذه العلاقة الراسخة والمتنامية، ومصر من موقعها الجغرافي ودورها المركزي في مسار القضية الفلسطينية، ومع الفلسطينيين في غزة ورعايتها للعديد الملفات تظل في الموقع الحيوي لعلاقتنا السياسية".وأوضح أن علاقة حماس مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على أساس الانفتاح على الجميع، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واستقلالية قرار الحركة، مؤكدًا أن علاقة الحركة مع أي دولة لا تتم على حساب أو ضد أي دولة أخرى.ودعا النونو المتصيدين الذين يتطلعون إلى الإضرار بعلاقة حماس مع مصر، وغيرها من الدول، إلى الكف عن البقاء في دائرة الحسابات الصغيرة، خاصةً أن ما تقوم به حماس في نشاطها السياسي والدبلوماسي هدفه المصالح العليا للقضية الفلسطينية، والبحث عن كل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية في إطار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.