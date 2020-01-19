رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حماس: العلاقات مع مصر محورية.. و«هنية» يولي أهمية خاصة للقاهرة

الأحد 19/يناير/2020 - 04:55 م
إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
سارة الشلقاني
طباعة
أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية والقيادي بالحركة، أن العلاقات مع مصر هامة، ومستقرة، مشيرًا إلى أن القاهرة لها دور مركزي في القضية الفلسطينية.

وأضافت تصريحات نشرتها الحركة: "زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد له بشأن الأهداف التي رصدتها الحركة لهذه الجولة على الصعيد الداخلي والوطني والعلاقات السياسية، وذلك على طريق حشد الدعم السياسي لقضيتنا الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا في أماكن تواجده كافة، والالتفاف حول القدس في ظل المؤامرات التي تتعرض لها وخاصة صفقة القرن".

ونفى النونو وجود أي توتر مع مصر بشأن الزيارات التي أجراها هنية، قائلًا: "العلاقة مع مصر محورية، ووصلت إلى حالة من الاستقرار والتعاون والتنسيق في الملفات كافة، وهنية يولي أهمية خاصة لهذه العلاقة الراسخة والمتنامية، ومصر من موقعها الجغرافي ودورها المركزي في مسار القضية الفلسطينية، ومع الفلسطينيين في غزة ورعايتها للعديد الملفات تظل في الموقع الحيوي لعلاقتنا السياسية".

وأوضح أن علاقة حماس مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على أساس الانفتاح على الجميع، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واستقلالية قرار الحركة، مؤكدًا أن علاقة الحركة مع أي دولة لا تتم على حساب أو ضد أي دولة أخرى.

ودعا النونو المتصيدين الذين يتطلعون إلى الإضرار بعلاقة حماس مع مصر، وغيرها من الدول، إلى الكف عن البقاء في دائرة الحسابات الصغيرة، خاصةً أن ما تقوم به حماس في نشاطها السياسي والدبلوماسي هدفه المصالح العليا للقضية الفلسطينية، والبحث عن كل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية في إطار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

منذ حوالي 15 ساعة

أشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

بوتين يتجاهل أردوغان ويقف بجوار السيسي في انطلاق مؤتمر برلين (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج فى المنطقة

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

توزيع جوائز «مؤسسة فاروق حسني» الثلاثاء المقبل

حوار عن مصطفى كامل بقصر ثقافة العمال

محمد إبراهيم طه: القصة هي الفن الذي يعكس قدرات الكاتب وموهبته

دار تويا تقدم «الممنوع من العرض» في معرض الكتاب