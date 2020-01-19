البابا تواضروس: الروح القدس ظهر على شكل حمامة

أطلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثلاثيات عيد الغطاس المجيد، وذلك على هامش احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد الاثنين 20 يناير الجاري.وقال البابا تواضروس الثاني، في ثلاثية نشرت له على صفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن القديس يوحنا المعمدان له ثلاث صفات، وهى: آخر أنبياء العهد القديم بل كان نبيًا معتبرًا زمانه، والملاك المهيئ للعهد الجديد إذ كان يعد الناس لرسالة المسيح السماوية، وأعظم مواليد النساء وذلك بشهادة السيد المسيح ذاته.وتابع البابا تواضروس الثاني، في ثلاثيته، أنه ظهر الثالوث القدوس فى معمودية السيد المسيح، فالآب ظهر كصوت ينادى "هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت"، والابن غاطسًا فى مياه نهر الأردن ثم صاعـدًا، الروح القدس ظهر على شكل حمامة رمز الروح.