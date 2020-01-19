أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

من جديد عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنبرته وتهديداته لأوروبا ولكن هذه المرة مع ليبيا، كما فعل مع سوريا من قبل.وهدد أردوغان دول أوروبا بأنها ستواجه تهديدا إرهابيا جديدا إذا ما سقطت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس، للاعتراف بعمليته العسكرية في ليبيا.ويأتي هذا التهديد بعد محاولته فعل نفس الشىء خلال محاولة احتلاله لسوريا، عندما هدد أوروبا بفتح الأبواب أمام 3.6 مليون لاجئ للتوجه إلى أوروبا.وأكد موقع "أحوال" التركي، أن أردوغان حذر أوروبا من أنها قد تواجه تهديدات جديدة من المنظمات الإرهابية إذا سقطت الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، وفق ما أوردته فرانس بريس.وفي مقال نشر على موقع politico.eu الإخباري عشية مؤتمر السلام في ليبيا في برلين، قال أردوغان إن فشل الاتحاد الأوروبي في دعم حكومة الوفاق الوطني بشكل كاف سيكون "خيانة لقيمها الأساسية، بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان ".وأكد الموقع، أن كلمات أردوغان تأتي بعد فشل حكومة الوفاق الوطني في السيطرة على أراضي المناطق الغربية في ليبيا، واستعادة خليفة حفتر قائد الجيش الوطني السيطرة على الكثير منها، حتى أن أردوغان أرسل ما يقرب من 2000 مقاتل سوري إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق ولكنهم لم يستطيعوا وقف تقدم حفتر.وكتب أردوغان "ستواجه أوروبا مجموعة جديدة من المشاكل والتهديدات إذا سقطت الحكومة الليبية الشرعية".وادعى قائلًا "سوف تجد المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، التي عانت من هزيمة عسكرية في سوريا والعراق، أرضًا خصبة للرجوع إليها".