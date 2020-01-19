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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البترول توقع عقدي مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الأحد 19/يناير/2020 - 03:01 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
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وقعت شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس" إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقدي مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي- بنزين) المرحلة 22، ومشروع تجارة زيوت السيارات "يسكو بي بي" المرحلة 3؛ الذي يمولهما جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي هذا التوقيع في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بالتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات، أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة الدولة الداعمة للمواطنين والتيسير عليهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية، لأن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات.

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