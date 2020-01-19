البنوك والاستثمار يصعدان ببورصة البحرين بمستهل تعاملات الأسبوع

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% رابحا 2.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1642.26 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار.وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.31% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%.كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.29% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.47%.وفى سياق متصل وفى سياق آخر أعلن بنك البحرين الوطنى، عن نتائج صفقته الرامية للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامى، حيث تم استلام الموافقات فيما يتعلق بحوالي 529.4 مليون سهم من الأسهم العادية لبنك البحرين الإسلامى، وعليه سيصبح بنك البحرين الوطنى ذو حصة مسيطرة حيث سيمتلك ما نسبته 78.8% من أسهم بنك البحرين الإسلامى، بعد أن كانت ملكيته 29.06% قبل بدء العرض.وأضاف البنك، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الأحد، أنه تم قبول العرض من قبل 93.55% من المساهمين المؤسسيـين لبنك البحرين الإسلامى، و6.45% المتبقية من المساهمين الأفراد، بينما اختار 94.95% من مجموع الموافقات للعرض النقدى بقيمة 0.117 دينار بحريني لكل سهم من أسهم بنك البحرين الإسلامى، فى حين اختيار 5.05% الباقون عرض تبادل الأسهم مقابل الأسهم الجديدة الصادرة من بنك البحرين الوطنى بمعدل تبادل أسهم قدره 0.167 سهم من أسهم بنك البحرين الوطنى لكل سهم من أسهم بنك البحرين الإسلامى.ويأتي العرض، الذى افتتح بتاريخ 18 ديسمبر 2019، ضمن إطار جهود بنك البحرين الوطنى للاستمرار بتطوير أنشطته المصرفية الإسلامية، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية لعملائه.ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقوية العلامتين التجارتين لكُلٍ من بنك البحرين الوطنى وبنك البحرين الإسلامى، الذين بدورهما، سيستمران بالعمل كبنكين مستقلين على الصعيدين المحلى والإقليمى، ومن المزمع أن ينجم عن ذلك أيضًا، تضافر الأصول، والإيرادات، والتكاليف، والتشغيل، وغيرها من أوجه التآزر، والتى من شأنها أن تعزز العائدات.