اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

ذكر مسئولون يابانيون أن وزارة الزراعة سوف تدشن نظاما عبر الإنترنت فى السنة المالية 2020 لربط الأجهزة الإدارية لبنوك الطعام مع الجهات المانحة للطعام لدعم الأشخاص والعائلات المحتاجة للمساعدات الغذائية مع الحد من فاقد الغذاء.وأوضح المسئولون أنه وفقا للنظام المنتظر فإن شركات إنتاج الغذاء وتجار التجزئة ستقدم معلومات مثل نوعية وكمية ووقت تسليم بقايا المواد الغذائية التي يمكن تقديمها، بينما يدخل المسئولون عن بنوك الطعام والهيئات الخيرية التفاصيل الخاصة بالمواد الغذائية التي يحتاجون لها.ومن المنتظر أن يسهل النظام الجديد عملية الاتصال بين المانحين والمتلقين للمواد الغذائية من خلال المعلومات التي يتم جمعها.وفى البداية تدرس الوزارة إدارة النظام فى جميع مقاطعات اليابان البالغ عددها 47.