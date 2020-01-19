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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 19 يناير 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 03:58 ص
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 19 يناير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل:
مهنيًا: قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.
عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.

الثور:
مهنيًا: قد تخسر رهانًا أو صفقة أو عرضًا مغريًا، من الواضح أن هنالك تعبًا وإرهاقًا ومسؤوليات متراكمة ومتتالية.
عاطفيًا: لديك الكثير من المعجبين هذا اليوم، لذا كن مرحًا لتنعم بهذا الوضع، لكن عليك اختيار شخص لتكمل حياتك معه.
صحيًا: إذا كنت تتعثر كثيرًا في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام.

الجوزاء:
مهنيًا: تشعر بالارتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم في منزلك.
عاطفيًا: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلًا عن إثارة الفتن والخلافات.
صحيًا: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.

السرطان:
مهنيًا: تمتاز بأفكار خلاقة جدًا، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك.
عاطفيًا: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.
صحيًا: قراراتك الصائبة صحيًا تكون دافعًا إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضيًا.

الأسد:
مهنيًا: يضغط عليك القمر من برج العقرب وقد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة أو غيرة.
عاطفيًا: تعرف أوقاتًا عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسنًا ملموسًا.
صحيًا: أنت مفعم نشاطًا وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.

العذراء:
مهنيًا: استفد من الانفراج الكبير لتوضيح أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك، ولا سيما أنك على وشك تقديم مشاريع عمل كبيرة.
عاطفيًا: لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخى، ما قد يجعل بعض العلاقات الشخصية معقّدة ومتوترة في بعض الأحيان.
صحيًا: استغل الطقس عندما يكون جيدًا للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.

الميزان:
مهنيًا: تنجح في اختبار صعب كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند إليك مركز كبير وتثبت أنك الشخص المناسب والكفوء له.
عاطفيًا: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟
صحيًا: كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا، إنتبه لصحتك.

العقرب:
مهنيًا: تناسبك تأثيرات القمر الإيجابية من برجك لدرس المعطيات والملاحظات التي أمامك، ما يساعدك في بدء مشروع جديد.
عاطفيًا: توضح أمرًا مهمًا للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقًا أردتها مستورة.
صحيًا: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

القوس:
مهنيًا: ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة.
عاطفيًا: علاقتك بالحبيب متينة جدًا هذا اليوم، وتعيش معه استقرارًا عاطفيًا منقطع النظير.
صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها على الصعيد الصحي، واستشر اصحاب الاختصاص.

الجدي:
مهنيًا: تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش لأنك قد تندم لاحقًا.
عاطفيًا: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر.
صحيًا: خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها.

الدلو:
مهنيًا: احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أو يحاولون تشويه صورتك أمام أرباب العمل.
عاطفيًا: لا تثر غيرة الحبيب فأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.
صحيًا: قد يصاب أحد الأشخاص الأعزّاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلق نظرًا إلى تعلقك به.

الحوت:
مهنيًا: أنت متفائل ولا حدود لطاقتك ولن يردعك أحد من الوصول إلى النجاح.
عاطفيًا: يفترض أن تفكر في الاستقرار جديًّا، وخصوصًا أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك.
صحيًا: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك.

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