رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

تصميم مقعد سيارة مستطيل الشكل يعالج المخاطر الصحية للجلوس لفترة طويلة

الأحد 19/يناير/2020 - 01:39 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
طباعة
كشفت جاجوار لاند روفر النقاب عن تصميم مقعد مستطيل الشكل يحاكي عقلك ليعتقد أنك تمشي وأنت تقود السيارة.

المقصود من مفهوم المقعد الخاص بصانع السيارات في المملكة المتحدة هو معالجة المخاطر الصحية للجلوس لفترة طويلة، وتحفز المشغلات الصغيرة الموجودة داخل الرغوة الداخلية للمقعد ساقًا واحدة تلو الأخرى، لمحاكاة إيقاع المشي المعروف باسم تذبذب الحوض.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعيش الآن حوالي 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم على أنماط حياة غير نشطة، ويمكن أن يؤدي عدم النشاط إلى تقصير العضلات في الساقين والوركين، وفي النهاية تؤدي إلى ألم في الظهر وزيادة خطر الإصابة من السقوط أو الضغط.

ومع ذلك، فإن التعديلات الجزئية المستمرة في المقعد الذي يغير شكله، والتي تحاكي التذبذب الحوضي، يمكن أن تساعد في تخفيف بعض الآثار المترتبة على رحلات السفر التي تنطوي على الجلوس لوقت طويل، كما نقلت صحيفة ديلي ميل عن قسم الأبحاث الداخلية في جاجوار.

وإذا بدأ إنتاج تقنية التثبيط على نحو تجاري واسع، ستضاف إلى المزايا المريحة لمقاعد جاجوار، والتي تشمل ضبط الاتجاهات ووظائف التدليك.

وقال ستيف إيلي، كبير المسؤولين الطبيين في جاجوار لاند روفر:« إن رفاهية عملائنا وموظفينا تكمن في صميم جميع مشاريعنا البحثية التكنولوجية، نحن نستخدم خبراتنا الهندسية لتطوير مقعد المستقبل باستخدام تقنيات مبتكرة لم يسبق لها مثيل في صناعة السيارات».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر يكشف مخططًا إرهابيًا جديدًا للإخوان وخالد علي وبهي الدين حسن بهدف إسقاط مصر

منذ حوالي 10 ساعة

الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الباز: أردوغان رئيس عصابة وليس رئيس دولة

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج في المنطقة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

نجم الساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصحة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

وصفات منزلية لعلاج تشقق الكعبين

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

منوعات

«فضيحة تحكيمية» فى ملعب ريال مدريد.. و«لوبيتيجى» يعلق

إيبار «المتعثر» يصعق أتليتيكو مدريد بثنائية فى الدورى الإسبانى

الأمير هاري وميجان يفقدان لقب السمو الملكي

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم

«تأملات بين العلم والدين والحضارة» كتاب جديد لـ محمد عبد العال

حكايات ونوادر الإخوان في زمن الحكم والسلطان.. أحدث إصدارات بكري

دعوة خاصة: أول إعلان لمعرض القاهرة الدولي للكتاب