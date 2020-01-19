قذاف الدم: الشعب الليبى من سيقرر مصيره فى مواجهة الأتراك

أكد المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم، أن الشعب الليبي هو الوحيد الذى سيقرر مصيره في مواجهة الأتراك، ومع الدول الغربية التي تريد الصراع في ليبيا.وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، إن الأطماع الأوروبية تنظر لليبيا على أنها «برميل نفط» كونها تمتلك ثروات بترول وغاز.وتابع أن، ليبيا تحتل المرتبة الثانية ضمن الدول النفطية في العالم وموقعها الاستراتيجي يجلعها في المركز الأول، كما أنها تمتلك ثروات هائلة من الذهب والفضة والمعادن الثمينة مثل اليورانيوم.وكشف أن، الشعب الليبي يؤمن آبار النفط، وأن المستندات الخاصة بما تمتلكه ليبيا من ثروات النفطية تم تسريبها للعالم الأمر الذي زاد من استهداف ليبيا.