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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إيبار «المتعثر» يصعق أتليتيكو مدريد بثنائية فى الدورى الإسبانى

الأحد 19/يناير/2020 - 01:23 ص
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
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تبددت آمال أتليتيكو مدريد في العودة لسباق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد خسارته «2-صفر» خارج ملعبه أمام إيبار المتعثر، السبت.

وتقدم الفريق القادم من إقليم الباسك، الذي يمتلك أصغر أستاذ في الدوري الإسباني، في الدقيقة العاشرة عندما وضع إستيبان بورجوس الكرة في الشباك من مدى قريب بعدما فشل دفاع أتليتيكو في إبعاد ركلة ركنية.

ولعب «أتليتيكو»، الذي خسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد بركلات الترجيح، الأحد الماضي، بدون القائد كوكي، بالإضافة للمدافعين كيران تريبيير وخوسيه خيمنيز، ولم يسيطر مطلقًا على المباراة التي أقيمت وسط الأمطار باستاد إيبوروا.

وأكد هدف إيدو إتشبوسيتو في الدقيقة 90 انتصار إيبار الذي حقق فوزه الأول في 12 مباراة بدوري الدرجة الأولى ضد «أتليتيكو»، وابتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.

ويحتل «أتليتيكو» المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وخمس وراء برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف غرناطة، الأحد.

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