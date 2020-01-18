آخرها تشييع جنازة والدته.. مواقف تسيطر على ذاكرة حسام داغر

تُوفيت، اليوم السبت، والدة الفنان حسام داغر، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من مرض القلب، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.وانهار الفنان حسام داغر أثناء تشييع جثمان والدته من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وتعاطف معه من حوله وأصدقائه المقربين ورواد السوشيال ميديا.وتستعرض "الدستور" أبرز مواقف جمعت حسام داغر مع والدته، على النحو التالي:نشر الفنان حسام داغر العام الماضي صورة تجمعه مع ووالدته أثناء أداء مناسك الحج سويًا، وكذلك صورًا تجمعها داخل الطائرة ومن أمام قبر النبي معلقًا عليها: «الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتوجه الآن إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج مع والدتي التي أنعم الله عليا بنعمة خدمتها في رحلة الحج».والموقف الثاني عندما نشر الفنان حسام داغر صورة له مع والدته قبل أيام من وفاتها مطالبًا جمهوره بالدعاء لوالدته التي كانت تمكث في المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية.والموقف الثالث كان بنشر «داغر» صورة لوالدته علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ليهنئها بعيد ميلادها حيث قال لها: «كل سنة وانتي معانا.. كل سنة وانتي راضية عننا وبتمنى رضاكي.. كل سنة وأنتي الأم والأب والصديقة».وفي الموقف الرابع وأثناء تكريم الفنان حسام داغر من الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تواجدت والدة الفنان لمشاركة نجلها لحظات التكريم، وشارك «داغر» متابعيه عبر حسابه على «إنستجرام» صورًا من تكريمه بالأكاديمية بمشاركة والدته.