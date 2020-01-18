«90 دقيقة» يجمع 75 ألف بطانية للفقراء ضمن حملة «اتبرع ببطانية»

تتواصل تفاعلات المواطنين مع حملة «اتبرع ببطانية»، التي أطلقها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ومقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، للمساهمة في دعم الفقراء، ومواجهة برد الشتاء القارس.وقال الباز إن البرنامج تمكن من جمع ما يقرب من 75 ألف بطانية لدعم الفقراء، منذ إطلاق الحملة حتى الآن.وأشار إلى أن هناك العديد من المتبرعين الذين يقدمون دعما نقديا لشراء البطاطين، ويرفضون ذكر أسمائهم.وأعلنت منى خليل، رئيس مؤسسة قسمة للرفق بالحيوان مشاركتها بـ100 بطانية ضمن حملة «اتبرع ببطانية».