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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

خالد جلال يعزى حسام داغر فى وفاة والدته: قلبى معاك

السبت 18/يناير/2020 - 09:51 م
خالد جلال _ حسام
خالد جلال _ حسام داغر
حسين الجندي
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قدم المخرج الكبير خالد جلال تعازيه إلى الفنان حسام داغر في وفاة والدته، وذلك من خلال بعض الكلمات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قال جلال في كلماته: "والدة الفنان حسام داغر.. أم عظيمة توفاها الله اليوم لم تكن أما فقط لأربعة أبناء وبنات أحسنت تربيتهم، بل كانت أما لكل أقران أبنائها أحبها الجميع فاستحقت أن ندعو لها جميعا بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.. خالص العزاء لحسام وأخيه وأختاه قلبي معكم جميعا".

حسام داغر هو ممثل كان قد التحق بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المخرج خالد جلال، وكان من ضمن أعضاء الدفعة الثانية "تمثيل وإخراج" التي تخرجت في عام 2011، وكان مشروع التخرج هو مسرحية "قهوة سادة" التي أثارت جدلًا واسعًا.

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