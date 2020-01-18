«التضامن»: ظاهرة «التشرد» متدنية في محافظات الصعيد

أكد محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تمتلك فرق إنقاذ فى جميع محافظات مصر للبحث عن المشردين وإقناعهم بالانضمام لمراكز الإيواء.وأضاف العقبى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج" صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الوزارة لا تمتلك قانون يمكّنها من إجبار المشردين للانضمام لمراكز الإيواء، مشيرا إلى مشاركة وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، فى حملة البحث عن المشردين والتى بدأت أمس فى منطقة الدقى والمناطق المحيطة بها.وأكد المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة وفرق الإنقاذ بها ينشطون فى العديد من المحافظات التى تنتشر فيها الظاهرة، وتقل المشاركة فى محافظات الصعيد لتدنى تلك الظاهرة.