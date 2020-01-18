مدير مصنع إنتاج الإيثيلين يكشف مراحل إنتاج الغاز وطرق تحويله

قال هشام رياض، مدير مصنع إنتاج الإيثيلين، إن إنتاج الإيثيلين لم يكن يكفي الانتاج المحلى والتصدير من قبل، لذلك تم إنشاء مجمع إيثيدكو للبتروكيماويات.أضاف رياض، خلال حواره بفضائية "extra news"، السبت، أن غاز الإيثيلين يعد حجر الزاوية لمعظم المنتجات البترولية، لافتًا إلى أن الإيثيلين يتم تصديره لبعض الدول التى تستخدمة لإنتاج البتروكيماويات الخاصة بها.كما أوضح مدير مصنع إنتاج الإيثيلين، أن غاز الإيثيلين يدخل فى العديد من الصناعات، مثل إنتاج الكحول الإيثيلي والبولي ايثيلين، كما يتم تحويل أن الإيثيلين من سائل إلى حبيبات، مشيرًا إلى أن تلك الحبيبات تعتبر الماده الخام لصناعة البلاستيك، إضافة إلى دخولها في صناعة السيارات.وبين أن هناك نسب ومواصفات عالمية معينة يتم الاعتماد عليها في الإنتاج، لتكون قيمة الغاز مساوية لقيمة الإيثيلين المنتج، إضافة إلى وجود بعض المنتجات الكيميائية الثانوية، مشيرًا الى أن العملية الإنتاجية، يتم مراقبتها على مدار الـ24 ساعة، نظرًا إلى أن معظمها معقدة بدرجة كبيرة.كما أشار إلى أن المصنع صمم لإنتاج 460 ألف طن إيثيلين في السنة، مبينًا أن كميات الغاز المتواجدة حاليا تكفي صناعة البتروكيماويات.