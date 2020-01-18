رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير مصنع إنتاج الإيثيلين يكشف مراحل إنتاج الغاز وطرق تحويله

السبت 18/يناير/2020 - 05:28 م
الغاز
الغاز
رباب الأهواني
طباعة
قال هشام رياض، مدير مصنع إنتاج الإيثيلين، إن إنتاج الإيثيلين لم يكن يكفي الانتاج المحلى والتصدير من قبل، لذلك تم إنشاء مجمع إيثيدكو للبتروكيماويات.

أضاف رياض، خلال حواره بفضائية "extra news"، السبت، أن غاز الإيثيلين يعد حجر الزاوية لمعظم المنتجات البترولية، لافتًا إلى أن الإيثيلين يتم تصديره لبعض الدول التى تستخدمة لإنتاج البتروكيماويات الخاصة بها.

كما أوضح مدير مصنع إنتاج الإيثيلين، أن غاز الإيثيلين يدخل فى العديد من الصناعات، مثل إنتاج الكحول الإيثيلي والبولي ايثيلين، كما يتم تحويل أن الإيثيلين من سائل إلى حبيبات، مشيرًا إلى أن تلك الحبيبات تعتبر الماده الخام لصناعة البلاستيك، إضافة إلى دخولها في صناعة السيارات.

وبين أن هناك نسب ومواصفات عالمية معينة يتم الاعتماد عليها في الإنتاج، لتكون قيمة الغاز مساوية لقيمة الإيثيلين المنتج، إضافة إلى وجود بعض المنتجات الكيميائية الثانوية، مشيرًا الى أن العملية الإنتاجية، يتم مراقبتها على مدار الـ24 ساعة، نظرًا إلى أن معظمها معقدة بدرجة كبيرة.

كما أشار إلى أن المصنع صمم لإنتاج 460 ألف طن إيثيلين في السنة، مبينًا أن كميات الغاز المتواجدة حاليا تكفي صناعة البتروكيماويات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. "الملا": تطبيق أحدث تكنولوجيا فى صناعة البتروكيماويات

"الملا" يشهد توقيع عقد رخصة مصنع البروبيلين بالإسكندرية

تفاصيل خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لـ"البتروكيماويات"

صناع البتروكيماويات: مصر مركز إقليمى ‏خلال 3 سنوات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ يوم

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات سد النهصة: «لم تنتهِ.. مش هنعمل البحر طحينة»

منذ حوالي 21 ساعة

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

منوعات

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

سطو مسلح يصيب 3 طلاب فى ملعب مدرسة بالبرازيل

رائد فضاء يكشف طريقة تحضيره القهوة في مركبته

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

18 بطرس غالى.. «عاش هنا» الشهيد إبراهيم الرفاعى

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى