إبراهيم المعلم: طفلة عمرها 15 عامًا كتبت «حالم بفلسطين»

قال الناشر إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق للطباعة والنشر، إن من أكثر الكتب التي أحدثت ضجة كان كتاب "حالم بفلسطين"، للكاتبة رندا غازي، المولودة بإيطاليا لأبوين مصريين، وكتبته وهي في سن 15 عامًا.وأضاف إبراهيم المعلم، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "المساء مع قصواء" المُذاع على فضائية "TeN"، أن رندا كانت منذ صغرها ضد القضية الفلسطينية، وفشل والداها في إقناعها بعكس ذلك، حتى شاهدت حادث اغتيال الطفل محمد الدرة، أثناء الانتفاضة الفلسطينية، فكتبت قصة قصيرة، وشاركت بها في مسابقة إيطالية أدبية، وحصلت على المركز الثاني.ولفت إبراهيم المعلم، إلى أن ناشرة حاولت تشجيع الطفلة رندا حينها، بأنها إذا استطاعت أن تكتب رواية في 4 أشهر ستنشرها لها، وهو ما تحمست له الطفلة، وبالفعل كتبت "حالم بفلسطين" خلال تلك الفترة.