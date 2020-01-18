لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

أثارت لحية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، البالغ من العمر 48 عاما، وصاحب الشعبية الجارفة عالميا، جدلا كبيرا؛ وذلك بعد أن تركها غير حليقة.وحسب خبيرة العلامات التجارية جينيفر جرانت، فإن لحية ترودو "قرار استراتيجي لم يحدث عبثا"، وأضافت في تصريحات نقلها موقع "ياهو": "أي تغيير في شكل رئيس الوزراء ترودو هو بهدف صقل أو تحسين صورته بين الناس".وأضافت: "أظن أن كل ما يتم في شكله له هدف استراتيجي معين، أعتقد أن الأمر تمت دراسته ومناقشته قبل أن يحدث".ومن النظريات التي طرحتها جرانت، محاولة ترودو كسب احترام المجتمع الدولي وقادة الدول الأخرى، باللحية التي تعطيه نوعا من "الحكمة" و"الجدية".وقالت جرانت: "عندما رشح ترودو نفسه للانتخابات أول مرة، كان يطلق عليه لقب الفتى الجميل، وهو مصطلح استخدم كثيرا وقتها ولصق به، وأعتقد أن ترودو يعمل الآن للابتعاد عن هذه الصورة النمطية".