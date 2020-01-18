%34.6 زيادة في واردات اللحوم المجمدة خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تعاقدت على استيراد كميات إضافية من اللحوم المجمدة بنسبة زيادة قدرها 34.6%، خلال 2019، إذ ارتفعت الواردات من اللحوم المجمدة إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2019، مقابل 906.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 313.7 مليون دولار.وأضاف جهاز الإحصاء أن جملة واردات مصر من السلع الغذائية قد سجلت ارتفاعًا إلى حدود 10.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2019، مقابل 10.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 240.1 مليون دولار، بنسبة 2.3% خلال عام.