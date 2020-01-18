من هنا تمر الصادرات المصرية إلى العالم.. موانئ الإسكندرية تتصدر

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة المنافذ الحدودية الأكثر استخدامًا من حيث مرور الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، خلال عام 2019، إذ تصدر ميناء الإسكندرية قائمة المنافذ بصادرات بلغت قيمتها 7.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2019.وجاءت في مرتبة لاحقة، المطارات التي بلغت قيمة الصادرات المصرية التي مرت خلالها 5.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2019، يليها ميناء السويس بقيمة 3.7 مليار دولار، ثم ميناء الدخيلة بصادرات قدرها 1.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.بينما تذيلت القائمة موانئ البحر الأحمر بصادرات بلغت قيمتها 12.5 مليون دولار، وموانئ الحدود الغربية بقيمة 214 مليون دولار، وميناء سفاجا بـ 311.2 مليون دولار.