رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تراجع سعر الغاز الطبيعى عالميًا

السبت 18/يناير/2020 - 03:28 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمي، خلال تعاملات اليوم، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 1.985 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن ارتفع بنسبة بلغت نحو 22 سنتًا عن الأسبوع الماضي لكل مليون وحدة حرارية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.
وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأول التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ودولة الاحتلال، ثم تنزانيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع سعر الغاز الطبيعى اليوم

تراجع سعر الغاز الطبيعى اليوم

تراجع سعر الغاز الطبيعي مساء اليوم

تراجع سعر الغاز الطبيعي مساء اليوم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: طقس السبت ممطر.. والقاهرة 11

منذ يوم

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

«الأطباء» تحيل 5 قيادات للتحقيق على خلفية حادث طبيبات المنيا

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

المرصد السوري: ارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 3600

يفتتح في فبراير المقبل.. أبرز المعلومات عن قصر البارون بعد ترميمه

شيخ الأزهر: نفخر برحلة العائلة المقدسة..ومصر كانت ولا تزال أرضا مباركة

جامعة سودانية تفصل أستاذاً جامعياً إخوانياً هدد بقتل المتظاهرين

منوعات

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

سطو مسلح يصيب 3 طلاب فى ملعب مدرسة بالبرازيل

رائد فضاء يكشف طريقة تحضيره القهوة في مركبته

فى ظل الحرائق.. أستراليا تعلن بدء المباريات الدولية

كشكول

التعليم: لم نتلقي أي شكاوي من امتحان رياضيات الأول الثانوي

رسالة من وكيل التعليم بالقاهرة للطلاب وأولياء أمورهم

رئيس الوزراء يكلف وزير التعليم بتخفيض الكثافات في الفصول

"أمهات مصر": صعوبة في رياضيات أولي ثانوي

إسلام سياسي

تطورات جديدة داخل الكونجرس لإصدار قانون باعتبار «الإخوان» تنظيمًا إرهابيًا

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان في يناير ٢٠٢٠

وائل غنيم لـ عزام التميمي: "قولي من يطعم فمك ويمولك"

وائل غنيم يفضح محمد علي: قاعد في اسبانيا يكلم هربانين في قطر وفاكرين هيحركوا 100 مليون

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

18 بطرس غالى.. «عاش هنا» الشهيد إبراهيم الرفاعى

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى