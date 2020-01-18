الأرصاد: أمطار ورياح على أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية ورئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، خلال تصريحه لـ"الدستور"، إن الطقس الحالى لا يزال يشهد تقلبات مناخية كثيفة، ويظل الطقس شديد البرودة في القاهرة وبعض المحافظات، مع استمرار سقوط الأمطار.وأكد "عطا" استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، التى بدأت منذ الخميس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن كثافة الشبورة التي حدثت منذ عدة أيام جاءت نتيجة سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى. والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد.واستكمل أنه من الضروري ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج ليلا من المنزل وارتدائها في الصباح الباكر عند الذهاب إلى العمل.وتوقع المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والبحر الأحمر، ومن المقرر أن تمتد إلى القاهرة حتى نهاية الأسبوع، على أن تشهد البلاد نشاطا مكثفا للرياح.وينصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن الطقس سوف يكون مائلا للبرودة في ساعات النهار، وشديد البرودة في ساعات الليل.وحذر المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ"الدستور"، من اقتراب الأطفال من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وذلك أثناء سقوط الأمطار، وناشد السائقين السير بسرعات منخفضة، منوها بأن تساقط الأمطار، غدا الأحد، على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.