الرئيس الجزائرى يتوجه لألمانيا للمشاركة فى مؤتمر برلين

يعقد غدًا الأحد فى العاصمة الألمانية" برلين" مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة الليبية، بمشاركة 11 دولة على رأٍسها مصر وروسيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة، وسط تكهنات بمشاركة كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.ويشارك في المؤتمر 11 دولة، وهى: إيطاليا ومصر والجزائر وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات وبريطانيا، فضلًا عن المشير خليفة حفتر، رئيس الجيش الوطني الليبي، وفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق.كان الكرملين، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور برلين في 19 يناير، للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، كما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرّر غدًا الأحد، كما أعلن قصر الإليزيه يوم الخميس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سوف يشارك فى مؤتمر برلين، فيما طالبت حكومة الوفاق بضرورة دعوة كل من قطر وتونس للمؤتمر.