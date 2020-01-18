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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد معتمد: «اتحضر للأخضر» هدفها رفع الوعى بالقضايا البيئية

السبت 18/يناير/2020 - 01:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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كشف الدكتور محمد معتمد، معاون وزير البيئة للرصد والتقييم، عن أن مبادرة "اتحضر للأخضر" هدفها رفع الوعي بالقضايا البيئية، لافتا إلى أن المبادرة أطلقت في شهر ديسمبر الماضي، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف معتمد خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية" dmc"، أن مبادرة اتحضر للأخضر هدفها رفع الوعي البيئي، مشيرًا إلى أن المبادرة تساعد في تعديل سلوك المواطن بكل مستوياته وفئاته للتخلي عن بعض السلبيات والممارسات التي تؤثر على البيئة.

وتابع معاون وزير البيئة للرصد والتقييم أن المواطن يشترى السلع الغذائية بكمية كبيرة دون وعي، وبالتالي يترتب على ذلك جزء لا بأس به منها يفسد ويتكون إلى مخلفات.

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