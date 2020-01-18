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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 11:46 م
نوة الغطاس
نوة الغطاس
هبه عويضه
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واصل الطقس السيئ في ضرب محافظة الإسكندرية لليوم الثالث بأمطار غزيرة ورياح غربية مع انخفاض في درجة الحرارة، بالتزامن مع نوة الغطاس التي تتعرض لها المدينة الساحلية.

وشهدت أماكن متفرقة بالمدينة اليوم سقوط أمطار غزيرة، خاصة شرق المحافظة وطريق الكورنيش مع استمرار انخفاض درجة الحرارة.

كانت أحياء الإسكندرية استعدت لهطول الأمطار بجولات ميدانية وتطهير الشنايش، والتأكد من جاهزيتها لتجنب غرق الشوارع والميادين العامة، ودفعت شركة الصرف الصحي ب93 سيارة لشفط ومسح مياه الأمطار من شوارع وميادين الثغر.

وشدد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على رؤساء الأحياء ومسئولي شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة للتعامل معها فورًا والتواجد المستمر في الشارع للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار بأقصى سرعة ممكنة، تجنبًا لوقوع أي مشكلات نتيجة نوة الأمطار الغزيرة.
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)
نوة الغطاس تضرب طريق الكورنيس بأمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

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