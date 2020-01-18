«جونسس للأبحاث»: خروج بريطانيا من البريكست فرصة للأسواق الجديدة

قال عمار وقاف، مدير مؤسسة جونسس للأبحاث، إن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية لها تأثير كبير على المستويين السياسي والاقتصادي، مضيفًا: "دائمًا إفريقيا تبحث عن أسواق لترويج منتجاتها وتصريف البضائع ورأس مال لدعم وإنشاء مشاريع استثمارية".وأضاف عمار وقاف خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أوروبا تبدأ اليوم الخروج من السوق الأوروبية المشتركة، وتحاول البحث عن أسواق جديدة بإمكانيات أكبر في الأسواق العالمية سواء في إفريقيا وغيرها من القارات، مشيرًا إلى أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية فرصة لبريطانيا بعد خروجها من البريكست "الاتحاد الأوروبي".وأوضح مدير المؤسسة، أن بريطانيا دائمًا تبحث عن أسواق جديدة، موضحًا أن الشراكة الأوروبية المتوسطية بدأت من منتصف القرن الماضي وقائمة على المبدأ نفسه.