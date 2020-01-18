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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

السبت 18/يناير/2020 - 11:21 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صدر حديثا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية لديوان شعر «هيكل معجزات» للشاعر محمد موافي، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ومن أجواء الديوان:
«محتاج لفرحة م اللي كات بتدوم
وتفك عني من الزهق جدا
أو إني اغني وصوتي مش مكتوم
على لحن يشبه كل شيء فيا
أو انسى إني ساعتها مش مسموم
بكلام مالوش تلاتين أهمية
ساعدوني لو تسمحوا».

تصحيح وتنسيق الديوان الباشا عبدالباسط، وتصميم الغلاف للفنان محمود طارق.

ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بمجموعة كبيرة من العناوين الجديدة، وتنظم العديد من حفلات التوقيع على مدار أيام المعرض.

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