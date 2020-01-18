الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»
السبت 18/يناير/2020 - 11:21 ص
آلاء حسنطباعة
صدر حديثا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية لديوان شعر «هيكل معجزات» للشاعر محمد موافي، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
ومن أجواء الديوان:
«محتاج لفرحة م اللي كات بتدوم
وتفك عني من الزهق جدا
أو إني اغني وصوتي مش مكتوم
على لحن يشبه كل شيء فيا
أو انسى إني ساعتها مش مسموم
بكلام مالوش تلاتين أهمية
ساعدوني لو تسمحوا».
تصحيح وتنسيق الديوان الباشا عبدالباسط، وتصميم الغلاف للفنان محمود طارق.
ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بمجموعة كبيرة من العناوين الجديدة، وتنظم العديد من حفلات التوقيع على مدار أيام المعرض.
ومن أجواء الديوان:
«محتاج لفرحة م اللي كات بتدوم
وتفك عني من الزهق جدا
أو إني اغني وصوتي مش مكتوم
على لحن يشبه كل شيء فيا
أو انسى إني ساعتها مش مسموم
بكلام مالوش تلاتين أهمية
ساعدوني لو تسمحوا».
تصحيح وتنسيق الديوان الباشا عبدالباسط، وتصميم الغلاف للفنان محمود طارق.
ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بمجموعة كبيرة من العناوين الجديدة، وتنظم العديد من حفلات التوقيع على مدار أيام المعرض.