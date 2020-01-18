الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

صدر حديثا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية لديوان شعر «هيكل معجزات» للشاعر محمد موافي، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.ومن أجواء الديوان:«محتاج لفرحة م اللي كات بتدوموتفك عني من الزهق جداأو إني اغني وصوتي مش مكتومعلى لحن يشبه كل شيء فياأو انسى إني ساعتها مش مسمومبكلام مالوش تلاتين أهميةساعدوني لو تسمحوا».تصحيح وتنسيق الديوان الباشا عبدالباسط، وتصميم الغلاف للفنان محمود طارق.ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بمجموعة كبيرة من العناوين الجديدة، وتنظم العديد من حفلات التوقيع على مدار أيام المعرض.