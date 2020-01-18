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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فيديو لحظة ثوران بركان «تال» في الفلبين

السبت 18/يناير/2020 - 09:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية ترصد ثوران بركان تال بالقرب من العاصمة الفلبينية.

وكان مسئولون في الفلبين حذروا من الاقتراب من بركان قرب مانيلا، حيث يواصل إطلاق الحمم والرماد والبخار منذ الثلاثاء الماضي، ويخشى المسؤلون انفجار البركان الذي يعد أكبر وأكثر خطورة.

وكان البركان أطلق حممًا على ارتفاع 500 متر في السماء بأعمدة رمادية داكنة من بخار محمّل بالرماد وصل ارتفاعه في السماء إلى 2 كيلومتر، فيما ومض العمود البركاني الهائل في بعض الأحيان بشرائط البرق، بينما ضرب أكثر من 200 زلزال منطقة تال وما حولها.

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