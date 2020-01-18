«المسمارى»: قرار غلق الموانئ النفطية قرار شعبى ونحن نحترمه

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن قرار غلق الموانئ النفطية قرار شعبي ونحن نحترمه وسنعمل على حمايته.وأضاف «المسماري» في مؤتمر استثنائي يعقده الآن من مدينة بنغازي، أن تركيا استغلت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الأحد، لنقل القوات والسلاح إلى طرابلس.يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، أعلنت قبل قليل، توقف تصدير 700 ألف برميل يوميًا نتيجة إغلاق الموانئ النفطية.