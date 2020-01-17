فايا يونان عن الجمهور المصري: « بيدلعني ويدللني»

أعربت المطربة السورية فايا يونان، عن سعادتها بالجمهور المصري، مؤكدة أنه رحب بها واحتضنها، وتشعر معه أنها مدللة.وأضافت فايا خلال لقائها مع الإعلامية شيرين حمدي في برنامج "أون ست" المذاع عبر فضائية "أون إي": "في مصر بحس بعلاقة ود، وبحس حالي مدللة، بتدلعوني جدًا، وأرى خفة ظل، الجمهور المصري رغم إنه صعب، لكن إذا وافق عليك، يكون كل شيء جيد".وأردفت: "بحس فيه احتضان لكل شئ قادم من الشام".وعن سر نجاح أغنية بلادي، قالت يونان أنها عبارة عن عمل تأليف من أغاني للسيدة فيروز، وكلام نثري تقوله شقيقتها وتشرح من خلاله أوضاع العواصم العربية، ورأت فايا أن سر نجاح هذا العمل، هو التوقيت فصيف 2014 كان صعب جدًا، والأغنية وصفت الأوجاع العربية، فضلًا عن احتوائها على عنصر أمل.